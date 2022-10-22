Париж, 22 октября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Возможности для диалога с теми, кто ответственен за принятие решений в России, включая российского лидера Владимира Путина, считает необходимым сохранять Франция. Такое заявление сделала 21 октября глава французского МИД Катрин Колонна, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Как указала Колонна, диалоги могут быть непростыми и не всегда приводить к нужному результату. Однако во Франции абсолютно убеждены в важности и необходимости сохранения каналов для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая главу государства Путина.

Глава МИД Франции уточнила, что беседы французского лидера Эммануэля Макрона с президентом России, по её словам, полностью «координируются с нашими друзьями»

Стоит отметить, что с начала конфликта на территории б. УССР президент Франции Макрон значительно чаще других западных лидеров созванивался с президентом России Путиным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента Франции Макрона, Россия использует газ «как инструмент».