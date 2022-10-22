Париж, , 06:39 — REGNUM Французский журнал мод Balenciaga прекращает сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом из-за его позиции и высказываний в социальных сетях. Об этом со ссылкой на заявление группы компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, 22 октября сообщает журнал Women’s Wear Daily.

Канье Уэст David Shankbone

Women’s Wear Daily «Balenciaga больше не имеет никаких отношений и планов на будущие проекты с этим певцом».

На Неделе моды в Париже Уэст появился в футболке со слоганом White Lives Matter («Жизни белых важны»), который был придуман в ответ на спровоцированные движением Black Lives Matter расовые беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные сети Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) и Twitter временно заблокировали аккаунт американского рэпера Канье Уэста, а также удалили его посты, якобы разжигающие ненависть.

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