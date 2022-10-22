Тбилиси, , 20:29 — REGNUM Жена оправданного грузинского теннисиста Николая Басилашвили Нелли Доракашвили намерена продолжать добиваться справедловсти в суде, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Формула».

Суд

Доракашвили обвинила суд в том, что он отрицал имеющиеся перед ним факты, закрывал на всё глаза, полагаясь только на слова подсудимого.

«Сегодня эта женщина [судья Хатуна Харчилава] вынесла приговор женщинам всей Грузии. Если Нелли Дорокашвили не выиграла уголовный суд, полный прямых и косвенных доказательств, то на что могут надеяться другие женщины, ставшие жертвами насилия?!» — написала Дорокашвили в социальной сети.

Напомним, что 21 октября тбилисский городской суд оправдал Басилашвили по всем пяти пунктам предъявленных ему обвинений. Бывшая жена теннисиста обвиняла его в физическом, психологическом и экономическом насилии.