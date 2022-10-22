Эдинбург, Великобритания, , 06:21 — REGNUM Идея о независимости Шотландии от Британии «усиливаются с каждым часом» по мере разрастания политического кризиса в Лондоне и борьбы за власть внутри правящей Консервативной партии, написала первый министр Шотландии Никола Стерджен на страницах газеты The Courier.

Никола Стерджен Firstminister.gov.scot

Она считает, что никакие события вокруг британского правительства за последние шесть лет не могут сравниться с «взлетом и политической смертью» Лиз Трасс, которая подала в отставку с поста премьер-министра. Стерджен осудила планы Консервативной партии провести новое голосование по выбору главы правительства внутри партии без учета мнения общественности.

Первый министр назвала действия консерваторов «фарсом» и выразила мнение, что эта политическая сила больше не в состоянии управлять королевством. Стерджен также полагает, что нынешняя Вестминстерская система, из-за «силы и стабильности» которой людей призывали голосовать против независимости Шотландии в 2014 года, больше не вызывает доверия и «рушится сама по себе».

Первый министр добавила, что независимость Шотландии принесет определенные проблемы, но и огромные возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Никола Стерджен предупредила о росте сепаратистских настроений среди шотландцев спустя месяц нахождения Лиз Трасс на посту главы правительства. Ранее первый министр объявила, что референдум о независимости Шотландии пройдет в октябре 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Шотландии сообщила о росте сепаратистских настроений