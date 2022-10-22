Киев, , 06:15 — REGNUM Режим экономии электроэнергии на территории б. УССР будет сохраняться долгое время. Такое заявление сделал 21 октября директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводят подконтрольные киевскому режиму СМИ.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснил Харченко, в энергетической системе часть оборудования невозможно восстановить полноценно в короткий срок. Для изготовления данного оборудования потребуется от нескольких месяцев до года. Это означает, что режим экономии останется в стране ещё на довольно долгое время.

По словам Харченко, восстановительные работы на повреждённых в результате ударов объектах энергетической инфраструктуры ведутся непрерывно, круглые сутки. Но поскольку повреждения получило довольно большое количество трансформаторных подстанций, то были введены ограничения на потребление электроэнергии для потребителей. Харченко указал, что эта мера вынужденная, но иначе энергосистема страны вообще не сможет функционировать.

Также Харченко уточнил, что в результате ударов российской армии получили повреждения около 40% объектов общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергосистемы на территории б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер киевского режима Денис Шмыгаль подтвердил удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории б. УССР. Он уточнил, что в период с 10 по 20 октября пострадали около 400 объектов, включая десятки относящихся к энергетической инфраструктуре. Во многих крупных городах введён режим экономии электроэнергии.

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