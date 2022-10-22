Тбилиси, , 20:24 — REGNUM Грузинская прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор грузинскому теннисисту Николаю Басилашвили, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Формула».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура считает, что она представиля ряд доказательств, подтверждающих вину теннисиста.

«Я считаю, что суд не оценил доказательства, раскрывающие преступление Басилашвили, а оценил объективные доказательства как субъективные… Обвинение, как я уже упоминала, категорически не согласно с этим решением», — заявила прокурор Натия Гурули.

Тбилисский городской суд признал Басилашвили невиновным по делу о домашнем насилии. Басилашвили и был оправдан по всем пяти эпизодам.

Напомним, что бывшая жена тенисиста Нелли Дорокашвили обвиняла его Басилашвили в физическом, психологическом и экономическом насилии. 22 мая 2022 года полиция арестовала его за насилие в отношении бывшей супруги, а 24 мая суд освободил его под залог в 100 тысяч лари ($36 тысяч).