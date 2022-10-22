Тбилиси, 22 октября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Грузинская прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор грузинскому теннисисту Николаю Басилашвили, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Прокуратура считает, что она представиля ряд доказательств, подтверждающих вину теннисиста.

«Я считаю, что суд не оценил доказательства, раскрывающие преступление Басилашвили, а оценил объективные доказательства как субъективные… Обвинение, как я уже упоминала, категорически не согласно с этим решением», — заявила прокурор Натия Гурули.

Тбилисский городской суд признал Басилашвили невиновным по делу о домашнем насилии. Басилашвили и был оправдан по всем пяти эпизодам.

Напомним, что бывшая жена тенисиста Нелли Дорокашвили обвиняла его Басилашвили в физическом, психологическом и экономическом насилии. 22 мая 2022 года полиция арестовала его за насилие в отношении бывшей супруги, а 24 мая суд освободил его под залог в 100 тысяч лари ($36 тысяч).