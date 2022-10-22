Нью-Йорк, США, 22 октября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Запад использует киевский режим в качестве пешки для достижения своих геополитических целей, заявил представитель России при ООН Федор Стржижовский в ходе заседания четвертого комитета Генассамблеи организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Ни для кого не секрет, что именно американские СМИ, получающие поддержку от Госдепартамента, сеют дезинформацию в различных регионах мира, в том числе и на [территории бывш. УССР], искажая действительность и создавая фейки. При этом именно западное медиапространство, особенно американский медиарынок, является потребителем этих фейков», — отметил дипломат.

Стржижовский подчеркнул, что Запад не заинтересован в существовании суверенного государства на территории б. УССР. Киев интересен для западных стран лишь как пешка для достижения своих целей.

«Вашингтон уже этого практически не скрывает», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев, которые готовы сократить объемы поставок вооружений киевским нацистам. По его словам, такие члены Республиканской партии не понимают приоритетов внешней политики США.