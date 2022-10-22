Мехико, 22 октября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо человек, в том числе беременная женщина, пострадали в результате столкновения бензовоза с поездом в городе Агуаскальентес в центральной части Мексики, сообщает газета Universal.

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При ударе загорелось топливо, которое перевозил грузовик, а после произошел взрыв. Из-за случившегося получили повреждения около 50 автомобилей, а также линии электропередач и газовые сети.

В газете отмечают, что бензовоз столкнулся с поездом, собираясь пересечь железнодорожные пути под мостом. Взрыв был настолько сильным, что звук от него был слышан за несколько километров, а пламя и столб черного дыма были видны с разных окрестностей Агуаскальентеса.

Ранее агентство Reuters передавало, что бензовоз столкнулся не с поездом, а с эстакадой у железнодорожных путей и в ходе удара незначительного пострадал лишь один человек, который отравился дымом. Водителя грузовика задержали.