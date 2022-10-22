Исламабад, 22 октября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Четверых террористов ликвидировали в ходе военной операции в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

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По ее данным, бой между боевиками и военными произошел в приграничном районе с Пакистаном. В результате операции были уничтожены четверо террористов. Также у боевиков изъяли оружие и боеприпасы. В пресс-службе армии Пакистана подчеркнули, что убитые террористы подозревались в нападениях на пакистанских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пакистанский институт исследований проблем мира заявил, что число терактов в Пакистане увеличилось на 51% с момента прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Институт предупредил, что Пакистан может в будущем столкнуться с волной терроризма.