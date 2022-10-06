Москва, 22 октября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Трёхсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дела был запущен между Абхазией, Россией и Сирией. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба абхазского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой», — указано в сообщении.

Отмечается, что трёхсторонний механизм консультаций нацелен на разработку и реализацию гуманитарных и торгово-экономических проектов. Инициатива была представлена главами МИД Абхазии и Сирии и поддержана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года и установила с ней дипотношения, а в октябре 2020 года в Дамаске состоялась торжественная церемония открытия Посольства Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении России, Сирии и Абхазии создать трёхсторонний механизм консультаций на уровне МИД