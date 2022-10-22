Тбилиси, , 20:16 — REGNUM Известный грузинский теннисист Николай Басилашвили, обвиняемый в семейном насилии, был оправдан судом в Тбилиси, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Формула».

Николай Басилашвили si.robi

Бывшая жена тенисиста Нелли Дорокашвили обвиняла его в физическом, психологическом и экономическом насилии. Но тбилисский городской суд оправдал его по всем инкриминируемым пяти эпизодам.

«Мы изучили сделанные скрыто аудио-видеозаписи, где мы слышали, как Басилашвили использовал неэтичные слова в адрес Дорокашвили, есть также эпизоды, где присутствует нецензурная брань, но у нас был противовес этому, в видео-аудиозаписях действиях самой Дорокашвили, и согласно этим записям Дорокашвили первой словесно оскорбляла, были случаи унижения и упоминались крайне непристойные слова», — объяснила оправдательный приговор судья Хатуна Харчилава.

Судья также отметила, что суду не была представлены результаты медицинской экспертизы телесных повреждений, якобы полученных Дорокашвили, а на имеющихся фотографиях и видеозаписях фактов нанесения телесных повреждений не зафиксировано.