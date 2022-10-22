Нью-Йорк, США, , 05:14 — REGNUM Незамедлительной реакции структур ООН на обстрел киевскими боевиками гражданской переправы в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, ожидает Россия. такое заявление сделал пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский в ходе заседания Четвертого комитета ГА ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Стржижовский указал, что в ночь на 21 октября, в результате целенаправленного обстрела киевскими боевиками с помощью РСЗО HIMARS гражданской переправы в Херсоне, погибли четыре человека, в том числе журналист, сотрудник телерадиокомпании «Таврия», Олег Клоков. Ещё десять человек, включая коллег Клокова и членов их семей получили ранения, в том числе тяжёлые.

«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь — в системе ООН», — заявил российский дипломат.

Как уточнил Стржижовский, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетний юбилей которого будет отмечаться 2 ноября, будет задействован на практике и послужит заявленным целям.

По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Оттаве обвинил власти Канады в отсутствии реакции на преступления киевских нацистов, в частности на убийство мирных жителей, включая детей, а также журналистов в результате ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне.

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