Канберра, , 05:13 — REGNUM Западу необходимо кардинально пересмотреть санкционную политику в отношении России, так как Москва продолжает получать доходы от экспорта энергоресурсов. Об этом говорится в статье австралийской газеты The Conversation.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению авторов публикации, Россия без труда сможет найти желающих приобрести нефть или газ. Однако ограничительные меры западных стран лишь увеличивают стоимость энергоносителей по всему миру. Это также влечет за собой рост темпов инфляции по всему миру.

«Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Прибалтика и Польша призвали Евросоюз ввести новые санкции против России. Они предложили Брюсселю ввести новые ограничения в сфере энергетики, включая атомную.