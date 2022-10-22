Тбилиси, , 20:13 — REGNUM Киевский режим может ввести санкции в отношении и других грузинских политиков и бизнесменов, заявил политолог Валентин Гладких, сообщает 21 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

В Киеве Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Весной мы говорили, что если грузинский политический истеблишмент продолжит неформальное сотрудничество с Россией, то это будет иметь определенную политическую цену, и за этим последуют шаги со стороны правительства [киевского режима] и Европы. У грузинского правительства странная позиция. Влияние Бидзины Иванишвили на политическую жизнь Грузии очень очевидно, поэтому необходимо было отреагировать… это только первый шаг, затем будут другие методы, которые мы будем использовать, чтобы исправить политику грузинского правительства… Я думаю, что следующим неизбежно будет сам Иванишвили… Другие грузинские политики и представители деловых кругов могут подвергнуться санкциям, и они должны быть хорошо осведомлены об этом», — сказал киевский политолог.

Напомним, что 20 октября киевский режим ввёл санкции в отношении четверых родственников олигарха Бидзины Иванишвили.