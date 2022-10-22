Москва, 22 октября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В субботу, 22 октября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Малина осенью

В ночь на 23 октября в столице облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 (+1) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10°C днём. Ночью — +0… +5 °C.

В воскресенье, 23 октября, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +4… +9 °C, облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, атмосферное давление 746 (-6) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области 25 и 26 октября будут самыми холодными днями с начала сезона, с ночными морозами до −5 °C.