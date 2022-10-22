Москва, 22 октября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 25 и 26 октября будут самыми холодными днями с начала сезона, с ночными морозами до −5 °C. Об этом 22 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

«Существенное, очень существенное понижение температуры начнётся со вторника [25 октября]. Будет очень холодная погода. Ночные температуры прогнозируются от 0 до −5 °C, а дневные в Москве — +3… +5 °C, по области — +2… +7 °C», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, в среду, 26 октября, в столичном регионе также сохранится холодная погода.