Тбилиси, 22 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Матикашвили назвал ряд представителей киевского режима «слугами Михаила Саакашвили» и обвинил их в желании втянуть Грузию в войну, сообщает 21 октября ггрузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

«Арестович, Подоляк, Данилов, Гончаренко илиАрахамия, которые строят из себя слуг народа [бывш. УССР], а на самом деле являются слугами Саакашвили, все они должны понять раз и навсегда: Грузия ни по какой причине не будет ввязываться в войну. Убийство грузинских женщин и детей никому не принёсет облегчения, как провозглашал сам Данилов перед началом этой войны. А для тех, кто подозревал, что они будут напрямую просить Грузию активно участвовать в военных действиях, после этих заявлений не должно остаться никаких вопросов», — сказал грузинский депутат.

Напомним, что киевский режим постоянно пытается подбить грузинские власти на прямое вооружённое противостояние с Россией.