Дублин, , 04:50 — REGNUM Беженцы с территории б. УССР, прибывающие в Ирландии, могут оказаться на улице в связи с отсутствием мест для их размещения. Об этом 21 октября заявил министр по делам детей и молодежи страны Родерик О’Горман в эфире радио RTÉ.

Ирландия Иван Шилов © ИА REGNUM

О’Горман пояснил, что власти Ирландии взаимодействуют с представителями киевского режима по вопросам размещения беженцев в стране. По словам министра, в последнее время возможности правительства сильно ограничены, так как возникла проблема отсутствия жилья для вынужденных переселенцев.

Как указал О’Горман, правительство Ирландии приложит все усилия, чтобы сократить паузу в вопросе дефицита жилья, однако уточнил, что преимущество будет у наиболее уязвимых категорий беженцев. Кроме того, О’Горман отметил, что правительство не может гарантировать размещение всех прибывающих беженцев на предстоящей неделе. По этой причине министр попросил людей, находящихся в странах Евросоюза, оставаться там, либо поискать другую страну для пребывания.

Уточняется, что на сегодняшний день в Ирландии проживает 42 тыс. беженцев с территории б. УССР и ещё 16 тыс. человек прибыли в поисках убежища.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мотиве поджога приюта для беженцев с территории б. УССР в Германии.

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