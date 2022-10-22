Калининград, , 04:44 — REGNUM Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота (БФ) ВМФ России за время летнего периода обучения израсходовали более двух тысяч снарядов, включая реактивные. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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Военнослужащие артиллерийских подразделений отрабатывали учебно-боевые задачи в составе разведывательно-огневого комплекса (РОК) во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

пресс-служба ЗВО «Полученные с помощью БПЛА данные о местоположении условного противника передавались на командный пункт, где принималось решение на поражение целей с использованием РОК. После этого артиллеристы выполняли огневые задачи».

Отмечается, что в ходе летнего периода обучения артиллеристами соединения были успешно освоены самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», крупнокалиберные пушки «Гиацинт», миномёты «Сани», а также другие типы артиллерийского вооружения. После завершения перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации, армейский корпус БФ продолжит боевую учёбу.

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