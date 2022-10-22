Тбилиси, , 20:08 — REGNUM Внештатный советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал «катастрофой» наличие в Грузии большого количества граждан России и заявил, что киевскому режиму придётся направить в Грузию «свои силы» для её «спасения» от «пророссийского правительства», сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Алексей Арестович Kozubenko

«Присутствие 300 тысяч русских в Грузии — это катастрофа, особенно учитывая правительство с пророссийской идеологией, которое не может принимать решения и которое разрушило всё, что создал Михаил Саакашвили. Полиция снова коррумпирована, и всё снова продается. Об этом говорят сами грузины. Это большая проблема для национальной безопасности. Можно представить, как ломают головы те, кто работают в службах безопасности и правительстве и патриотично настроены, настолько патриотичны, чтобы решить эти проблемы. Мы направим туда наши силы, нам придётся спасать грузин, Молдавию и Армению, короче говоря, спасём всех. Это хорошо, потому что миллион наших истерзанных войной юношей и девушек всегда найдут работу на постсоветском пространстве в ближайшем будущем. Я имею в виду миротворцев, операции по стабилизации, гуманитарные операции и тому подобное. В конце концов, все это как-нибудь придёт в порядок…», — написал Арестович на свое странице в соцсети.

Напомним, что деятели киевского режима постоянно обвиняют грузинские власти в «пророссийскости».