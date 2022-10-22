Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Президент США Джо Байден воздержался от комментариев по возможному возвращению Бориса Джонсона на должность главы правительства Великобритании. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе пресс-конференции.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это решение британцев», — подчеркнул он.

Других комментариев по ситуации в Соединенном Королевстве Байден давать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники заявил, что более ста депутатов от Консервативной партии Великобритании готовы поддержать выдвижение экс-главы минфина страны Риши Сунака на пост премьер-министра. Отмечалось, что экс-главу британского правительства готовы поддержать 67 консерваторов.