Москва, 22 октября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Конфликт водителя такси с нетрезвым пассажиром едва не закончился трагедией в городе Москве. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Такси Ласточка

Инцидент произошёл в Пресненском районе Москвы. Водитель такси 48-ми лет вёз своего пассажира с улицы Большой Очаковской на Менжинского. По предварительной информации, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и в пути начал вести себя крайне агрессивно.

Затем пассажир заявил, что не намерен оплачивать поездку, и водитель высадил его на улице Подвойского. Однако пассажир не успокоился и стал пинать автомобиль. Когда водитель вышел, чтобы успокоить буйного клиента, тот напал на него с ножом, а после этого скрылся с места происшествия.

Водитель получил ранение затылочной части головы и обратился в медучреждение. Пострадавшему обработали рану, необходимости в госпитализации не было. По данному инциденту сотрудниками правоохранительных органов назначена проверка, личность нападавшего устанавливается.