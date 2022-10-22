Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что если республиканцы получат в Конгрессе США большинство и благодаря этому смогут принять закон, запрещающий в Соединённых Штатах аборты, он использует своё право вето. Об этом Байден 21 октября сказал в интервью телеканалу MSNBC.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден «Наложу вето на всё, что они сделают».

По его словам, поддерживающим запрет на прерывание беременности законодателям «придётся постараться, чтобы поставить вне закона право женщины на выбор».

Напомним, Верховный суд США в июне отменил постановление от 1973 года, согласно которому федеральные власти гарантировали право на аборт на всей территории страны. Это решение перевело вопрос на уровень отдельных штатов, и привело к полному запрету абортов в Алабаме, Арканзасе, Висконсине, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Оклахоме, Техасе, Южной Дакоте. Делать аборт после шестой недели запрещено в Айдахо, Джорджии, Огайо и Теннесси.

В июле демократы предприняли попытку провести закон, восстанавливающий федеральные гарантии права на аборт, но он оказался заблокирован в Сенате, где республиканцы имеют большинство.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции против киевских нацистов, поскольку на самом деле это противостояние президента России Владимира Путина с НАТО и Западом. Об этом Байден 21 октября сказал в интервью телеканалу MSNBC.

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