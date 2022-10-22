Вашингтон, 22 октября 2022, 04:20 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что если республиканцы получат в Конгрессе США большинство и благодаря этому смогут принять закон, запрещающий в Соединённых Штатах аборты, он использует своё право вето. Об этом Байден 21 октября сказал в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, поддерживающим запрет на прерывание беременности законодателям «придётся постараться, чтобы поставить вне закона право женщины на выбор».
Напомним, Верховный суд США в июне отменил постановление от 1973 года, согласно которому федеральные власти гарантировали право на аборт на всей территории страны. Это решение перевело вопрос на уровень отдельных штатов, и привело к полному запрету абортов в Алабаме, Арканзасе, Висконсине, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Оклахоме, Техасе, Южной Дакоте. Делать аборт после шестой недели запрещено в Айдахо, Джорджии, Огайо и Теннесси.
В июле демократы предприняли попытку провести закон, восстанавливающий федеральные гарантии права на аборт, но он оказался заблокирован в Сенате, где республиканцы имеют большинство.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции против киевских нацистов, поскольку на самом деле это противостояние президента России Владимира Путина с НАТО и Западом. Об этом Байден 21 октября сказал в интервью телеканалу MSNBC.
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