Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Комитет палаты представителей Конгресса США выдал повестку экс-американскому лидеру Дональду Трампу, где просят явиться для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Об этом 21 октября сообщил телеканал Fox News.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Экс-президента просят прибыть 14 ноября в Капитолий, либо провести видеоконференцию для предоставления материалов о своих действиях 6 января, когда произошёл штурм здания, где заседал Конгресс, сторонниками Трампа.

При этом на открытое слушание по данному делу Трампа явиться не просили. В случае, если экс-президент США не явиться и не предоставит запрошенные материалы, то против него может быть возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Трамп расценивает расследование дела о штурме Капитолия как некую уловку, цель которой — отвлечь американцев от «катастрофы», демократического управления страной. Также экс-президент США призвал своих сторонников не давать показания комитету, и пригрозил распустить его, в случае, если республиканцы получат контроль над палатой представителей после выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-помощника Трампа, политического консультанта Стивена Бэннона, приговорили к четырем месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с законодателями, расследующими беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

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