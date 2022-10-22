Тбилиси, 22 октября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Во время проведения СВО было убито двое грузинских боевиков, воевавших на стороне ВСУ, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из кф Псы войны. [Реж. Нил Маршалл. 2002. Великобритания — Люксембург Бой

Первый убитый наёмник — 22-х летний Михаил Капланишвили, военнослужащий ВСУ. В Грузии он принимал активное участие в деятельности русофобского так называемого «антиоккупационного движения». Капланишвили прибыл на территорию бывш. УССР в марте и сразу же стал участвовать в боевых действиях, в частности, он участвовал в боях за город Купянск. Боевик погиб 20 октября на территории ЛНР, попав под ракетный обстрел.

Второй убитый — 24-х летний Александр Мартиашвили, также имел статус военнослужащего ВСУ. Обстоятельства и место его смерти пока не известны.

Напомним, что после начала СВО было убито 22 гражданина Грузии. А всего с 2016 года на в Донбассе и бывшей УССР погибло 28 грузинских наёмников.