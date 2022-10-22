Вашингтон, 22 октября, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции против киевских нацистов, поскольку на самом деле это противостояние президента России Владимира Путина с НАТО и Западом. Об этом Байден 21 октября сказал в интервью телеканалу MSNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Джо Байден «Мы потратили много денег на помощь [киевскому режиму]. Но это гораздо больше, чем про [жителей б. УССР], это о НАТО, о Западной Европе… Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

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