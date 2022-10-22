Киев, , 03:55 — REGNUM Орденом князя Ярослава Мудрого второй степени наградил Владимир Зеленский спикеров парламентов стран-партнёров Киева. Указ был опубликован 21 октября на сайте офиса Зеленского.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В список награждённых вошли спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, председатель Сената (верхняя палата) парламента Франции Жерар Ларше и ещё десять человек. Наградой были отмечены и председатели обеих палат парламента Польши, спикер Сената (верхняя палата) парламента Ирландии, главы палат законодательных органов Швейцарии, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Латвии, Литвы и Хорватии.

В указе уточняется, что все награждённые отмечены за личные заслуги в укреплении сотрудничества между государствами, а также за поддержку территориальной целостности б. УССР и её суверенитета. Кроме того, отмечается весомый вклад награждённых в популяризацию киевского режима.

Ранее Зеленский наградил медалями и знаками отличия 109 иностранных граждан, в том числе политиков, музыкантов, представителей культуры, общественных деятелей и журналистов. В число награждённых вошли госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, актеры Шон Пенн, Бен Стиллер и Лив Шрайбер, а также другие известные люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский подписал указ о постановке женщина на воинский учёт