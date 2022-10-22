Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service понизило прогноз по рейтингам правительства Великобритании со «стабильного» на «негативный», сообщается на сайте организации.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение связано с тем, что в королевстве сложилась ситуация с «повышенной политической непредсказуемостью на фоне слабых перспектив роста и высокой инфляции». Кроме того, над Лондоном нависли угрозы, связанные «с увеличением заимствований и рисками ослабления доверия к политике страны».

Вместе с тем Moody’s подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги королевства в национальной и иностранной валюте на уровне «Aa3».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики консалтинговой компании EY Item Club пришли к заключению, что рецессия, с которой столкнулась британская экономика, продлится до лета 2023 года.

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