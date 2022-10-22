Осло, 22 октября, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Полиция Норвегии задержала еще одного гражданина России по подозрениям в управлении беспилотным летательным аппаратам, сообщает газета Bergens Tidende.

Норвегия

«Его задержали за запуск беспилотника на территории Норвегии. Он задержан полицией безопасности», — рассказали в норвежских правоохранительных органах.

Ожидается, что уже 22 октября он предстанет перед судом. При этом подробностей о правонарушениях, совершенных российским гражданином, не раскрывается. Полиция предполагает, что он пользовался беспилотником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Норвегии задерживали четверых граждан России за съемку объектов при помощи дронов. 21 октября их пообещали освободить из-под стражи.