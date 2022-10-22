Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи вызываются в качестве свидетелей для дачи судебных показаний по иску против американского президента Джо Байдена, говорится в постановлении суда.

Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

Кроме того, показаний требуют и от ряда действующих чиновников. Речь идет об иске, который подан «штатом Миссури и другими» из-за того, что Байден вступил в сговор с социальными сетями, чтобы те делали пометку «ложная информация» для сообщений по некоторым темам.

В перечень таких тем вошли: скандал с ноутбуком сына президента Хантера Байдена, лабораторное происхождение SARS-CoV-2, эффективность использования защитных масок в борьбе с COVID-19 и итоги президентских выборов 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября новостной портал Wrap передал о том, что Джен Псаки в 2023 году начнет вести собственную программу на телеканале MSNBC, куда она ушла работать из Белого дома.

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