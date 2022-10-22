Киев, 22 октября, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Закон о постановке женщина на воинский учёт в добровольном порядке подписал Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте так называемого законодательного органа киевского режима, Верховной Рады.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Учёту подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Добровольному учёту подлежат женщины, чья профессия сходна с военно-учётной специальностью.

Кроме того, женщины, которые могут встать на воинский учёт, должны быть пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья, а также закончить учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования.

Также на учёт могут встать гражданки, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. Военнообязанным женщинам нельзя выезжать за пределы страны, а за уклонение от обязательств предусмотрен штраф. Однако уточняется, что до конца текущего года никого наказывать не будут.