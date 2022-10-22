Оттава, , 03:08 — REGNUM Власти Канады продолжают закрывать глаза на преступления киевских нацистов, заявило посольство России в Оттаве.

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«Множество мирных жителей, в том числе журналисты и несовершеннолетние, были жестоко убиты и получили ранения в результате удара [киевских террористов] по паромной переправе в Херсоне», — заявили дипломаты.

В посольстве указали, что правительство канадского премьер-министра Джастина Трюдо продолжает игнорировать преступления киевских нацистов. При этом, по словам дипломатов, Запад продолжает распространять фейки о якобы планах России взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября киевские террористы нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. В результате обстрела погиб один журналист, еще десять получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили десятки мирных жителей.