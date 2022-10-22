Покинутая Армения: церковь Св. Карапета в Толорсе
Армения, 12 июля, 2011, 13:46 — ИА Регнум. Через месяц исполняется один год проекту ''Покинутая Армения''. За это время автор цикла
Несколько дней назад было получено сообщение от жителя города Сисиан Сюникской области Армена Барсегяна о печальной судьбе церкви Святого Карапета XVI века. Как следовало из письма, она оказалась... затоплена в водах Толорского водохранилища. На следующий же день автор цикла выехал в Сюникскую область. Увиденное не поддавалось описанию.
Толорское водохранилище было построено в 1970-е годы. Некоторые ученые и архитекторы тогда предлагали варианты переноса церкви в другое место, но чиновники предпочли затопить обитель.
Местный люд утверждает, что вот уже более 40 лет, как только весной и осенью церковь по купол заливается водой, по всей местности начинается ливень, который, превращаясь в сильный град, уничтожает весь урожай. Эту закономерность жители села принимают как божью кару за столь унижающее отношение к святыне. ''Наверное, лучше было бы ее просто разрушить, чем так издеваться над ней'', - говорят жители Толорса. Они попросили передать Католикосу всех армян
Подготовил Ашот Погосян