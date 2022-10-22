Армения, 12 июля, 2011, 13:46 — ИА Регнум. Через месяц исполняется один год проекту ''Покинутая Армения''. За это время автор цикла Ашот Погосян получил многочисленные письма по социальной сети Facebook от читателей со словами благодарности за актуализацию проблем, связанных с запущенностью древних армянских церквей. Некоторые читатели в своих письмах признаются, что фотографии, опубликованные в рамках цикла, вызывают у них слезы. Но то, что им предстоит увидеть сегодня, затмевает всякое воображение.

Несколько дней назад было получено сообщение от жителя города Сисиан Сюникской области Армена Барсегяна о печальной судьбе церкви Святого Карапета XVI века. Как следовало из письма, она оказалась... затоплена в водах Толорского водохранилища. На следующий же день автор цикла выехал в Сюникскую область. Увиденное не поддавалось описанию.

Толорское водохранилище было построено в 1970-е годы. Некоторые ученые и архитекторы тогда предлагали варианты переноса церкви в другое место, но чиновники предпочли затопить обитель.

Местный люд утверждает, что вот уже более 40 лет, как только весной и осенью церковь по купол заливается водой, по всей местности начинается ливень, который, превращаясь в сильный град, уничтожает весь урожай. Эту закономерность жители села принимают как божью кару за столь унижающее отношение к святыне. ''Наверное, лучше было бы ее просто разрушить, чем так издеваться над ней'', - говорят жители Толорса. Они попросили передать Католикосу всех армян Гарегину Второму их просьбу о спасении церкви Святого Карапета путем переноса ее в более подходящее место: несколько недель в году берега водохранилища опускаются, и святыня полностью оказывается на суше.

Подготовил Ашот Погосян