Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNB, что собирается участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

Капитан Америка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем американский лидер отметил, что все еще не принял окончательного решения по этому поводу. Президенту также задали вопрос о мнении первой леди США Джилл Байден о планах ее мужа, и глава Белого дома ответил, что его супруга считает, что «они делают нечто очень важное и это следует продолжать».

Ранее телеканал ABC передавал о том, что в сентябре американский лидер встречался с проповедником Элом Шарптоном и сообщил тому о планах идти на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что принял решение о своем участии снова баллотироваться на пост президента США. В конце августа он призвал аннулировать итоги президентских выборов 2020 года и провести новое голосование.

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