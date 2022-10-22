Вашингтон, , 02:51 — REGNUM США заявили об одобрении готовности правительства Эфиопии и руководства тыграйских повстанцев начать 24 октября в ЮАР переговоры о мире. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Эфиопия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Госдепартамент США «Соединённые Штаты приветствуют запуск запланированных мирных переговоров под эгидой Африканского союза на следующей неделе между правительством Эфиопии и региональными властями Тыграя».

Мирные переговоры правительства Эфиопии и повстанцев северного штата Тыграй под эгидой Африканского союза должны были начаться в ЮАР 8–9 октября, но не состоялись из-за опасений повстанцев за безопасность их делегации. После дополнительного раунда консультаций начало переговоров было назначено на 24 октября. Готовность делегаций сторон своевременно прибыть на переговоры подтвердили советник по национальной безопасности премьер-министра Эфиопии Редван Хусейн и член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя Гетачев Реда.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН выступает за немедленное прекращение боевых действий в эфиопском штате Тыграй и возобновление мирных переговоров.

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