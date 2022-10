Осло, , 02:36 — REGNUM Электро-поп-группа A-ha выпустила 11-й по счёту студийный альбом True North после семилетнего творческого перерыва. Новые композиции норвежского коллектива появились 22 октября на известных музыкальных сервисах.

Группа A-Ha Yoshi

Стоит отметить, что ранее вокалист Мортен Харкет в интервью The Sun заявил, что он не принимал участия в написании песен. «Это действительно не работает, поэтому я прекратил это делать», — сказал Харкет. Тогда певец признался, что вообще не чувствовал, что группе нужен новый альбом, но когда Магне Фурухольмен показал ему новые композиции, они ему понравились. Гитарист Пол Воктор-Савой в свою очередь дал понять, что ему было очень важно выпустить новую пластинку.

Напомним, свой последний студийный альбом Cast in Steel группа выпустила в 2017 году. В 2017-м музыкальный коллектив представил концертную пластинку Summer Solstice с синглом «This Is Our Home».

