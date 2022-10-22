Майами, США, , 02:36 — REGNUM Одномоторный самолет Ан-2, которым управлял перебежчик с Кубы, приземлился в учебном аэропорту Дейд-Колльер в американском штате Флорида, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на управление авиации округа Майами-Дейд.

Самолёт Ан-2 Simon Boddy

Пилот воздушного судна прибыл из кубинского города Санкти-Спиритус.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на необитаемом острове недалеко Пуэрто-Рико были обнаружены 103 гаитянских мигранта, включая трех беременных женщин и пятерых детей.

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