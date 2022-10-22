Алжир, , 02:25 — REGNUM Отряд кораблей Балтийского флота (БФ) ВМФ России, в состав которого входят корветы «Стойкий» и «Сообразительный», 21 октября завершил программу делового захода в Алжир и вышел в Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Стойкий» проекта 20380 — однотипный с «Сообразительным» Mil.ru

Во время стоянки в порту Алжир состоялись протокольные встречи командования похода с представителями командования Центрального военно-морского района ВМС Алжира и властями города. Российские корабли также посетили временный поверенный в делах РФ в Алжире и представители руководства министерства обороны африканской страны.

пресс-служба ЗВО «За время стоянки российские моряки осмотрели достопримечательности города Алжира, военные моряки обеих стран совершили взаимные визиты на корабли ВМС Алжира и ВМФ России, между российскими и алжирскими моряками также состоялся товарищеский футбольный матч».

Корабли БФ перед убытием в назначенный район Средиземного моря провели совместные военно-морские учения с фрегатом и судном обеспечения ВМС Алжира.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана, включая северные районы вблизи Аляски.

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