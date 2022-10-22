Вильнюс, , 20:03 — REGNUM Санкции Евросоюза против России не приносят желаемого результата, поэтому лидеры на саммите ЕС должны обсудить следующий пакет антироссийских санкций, а также добавить санкции против Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает DELFI.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам литовского лидера, Кремль формирует в Белоруссии совместные группировки российской и белорусской армий, Москва перебрасывает в республику не только военных, но и военную технику. Должностные лица киевского режима усматривают опасность возобновления Россией наступательных действий на северном фронте. С учëтом активного включения Белоруссии в военные действия президент Литвы ещë раз призвал к ужесточению санкций в отношении как России, так и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз в начале октября ввëл в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций.