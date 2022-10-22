Минск, 22 октября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Россия выдала Белоруссии семь подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера граждан республики. Об этом сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, видеозапись его выступления размещена в официальном телеграм-канале белорусской Генеральной прокуратуры.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

«Только за последний период времени Российская Федерация нам выдала семь лиц, граждан Белоруссии, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с экстремизмом», — заявил генпрокурор.

Он также рассказал, что Белоруссия направила в Россию пять уголовных дел в отношении подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера россиян, один из них уже осуждëн.

«Мы направили пять уголовных дел в отношении граждан России, которые совершали экстремистские действия и преступления на территории Белоруссии в 2020 году. Одно дело уже рассмотрено судом в январе этого года в городе Казань», — сказал Швед.