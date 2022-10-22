Минск, 22 октября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Белоруссии можно оказать помощь детям с онкологическими заболеваниями, опираясь на свои ресурсы. Об этом заявил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич, сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

Minzdrav.gov.by Дмитрий Пиневич (слева)

«Онкология — это проблема общая, которая касается и детей, и взрослых. Но когда мы говорим о детской онкологии, это иная стезя, гораздо более ответственная и знаковая. Наш центр детской онкологии — это символ педиатрии, что в целом является отличительной маркой нашего здравоохранения. Это символ высоких технологий, символ комплексного подхода. Показатели выживаемости соотносятся с лучшими мировыми показателями», — заявил Пиневич.

Министр подчеркнул, что в лечении часто используются белорусские препараты. Кроме того, белорусские медики обладают высокой квалификацией и новейшим оборудованием.