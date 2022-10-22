Нью-Йорк, США, , 02:13 — REGNUM Телеканал HBO предупредил поклонников популярного сериала «Дом дракона» о том, что финальную серию первого сезона шоу выложили в Сеть за два дня до премьеры. Об этом 22 октября сообщает портал TVLine.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

«Нам известно, что десятый эпизод «Дома дракона» был размещен на нелегальных торрент-сайтах», — сообщила компания, отметив, что утечку, вероятно, допустил её партнёр, отвечающий за дистрибуцию в ЕС, а также странах Ближнего Востока и Африки. HBO подчеркнул, что «активно отслеживает» нелегальные копии серии и пытается удалять их из Сети. Телеканал также заявил, что разочарован произошедшим и предложил зрителям подождать, пока не состоится официальный релиз эпизода в качестве 4K.

Напомним, официальная премьера десятой серии первого сезона «Дома дракона» состоится 24 октября 2022 года. Ранее HBO выложил в Сеть трейлер, в котором показал сцены из этого эпизода.

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