Нью-Йорк, США, 22 октября 2022, 02:13 — REGNUM Телеканал HBO предупредил поклонников популярного сериала «Дом дракона» о том, что финальную серию первого сезона шоу выложили в Сеть за два дня до премьеры. Об этом 22 октября сообщает портал TVLine.
«Нам известно, что десятый эпизод «Дома дракона» был размещен на нелегальных торрент-сайтах», — сообщила компания, отметив, что утечку, вероятно, допустил её партнёр, отвечающий за дистрибуцию в ЕС, а также странах Ближнего Востока и Африки. HBO подчеркнул, что «активно отслеживает» нелегальные копии серии и пытается удалять их из Сети. Телеканал также заявил, что разочарован произошедшим и предложил зрителям подождать, пока не состоится официальный релиз эпизода в качестве 4K.
Напомним, официальная премьера десятой серии первого сезона «Дома дракона» состоится 24 октября 2022 года. Ранее HBO выложил в Сеть трейлер, в котором показал сцены из этого эпизода.
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