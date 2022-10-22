Москва, , 02:13 — REGNUM Автокран опрокинулся на проезжую часть недалеко от города Московский в Новой Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта российской столицы.

Автокран Alexey8601

Инцидент произошел на съезде на Киевское шоссе. Отмечается, что движение на участке дороги не затруднено. На месте происшествия работают оперативные службы.

Информация о пострадавших, а также обстоятельства случившегося, уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на Киевском шоссе в Москве опрокинулось маршрутное такси с пассажирами. В результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали.

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