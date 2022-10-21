Лима, 22 октября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Не менее семерых человек погибли в результате дорожной аварии на Южном Панамериканском шоссе в столице Перу Лиме, сообщает пресс-служба перуанской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, на автодороге столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли семеро человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших было трое взрослых и один ребенок. Их доставили в больницу.

Полиция предполагает, что микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, припаркованный на обочине. Причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на шоссе между турецким Стамбулом и болгарским Булгасом. В результате ДТП три человека получили тяжелые травмы.