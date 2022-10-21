Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Кинокомпания New Line Cinema уже работает над новым фильмом хоррор-франшизы «Заклятие». Об этом 22 октября сообщает портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Заклятие 2». Реж. Джеймс Ван. Канада, США. 2016

Согласно информации, предоставленной источниками издания, сценарий к четвёртому фильму серии напишет Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, ранее работавший над картиной «Заклятие 3: По воле дьявола», сериалом «Ходячие мертвецы» и фильмом ужасов «Дитя тьмы» (2006). На должности продюсеров вернутся Джеймс Ван и Питер Сафран.

Ожидается, что в новом «Заклятии» также появятся Вера Фармига и Патрик Уилсон, сыгравшие в предыдущих фильмах франшизы исследователей паранормальных явлений Лоррейн и Эда Уорренов. Впрочем, инсайдеры отмечает, что пока актёры не заключили соответствующие контракты.

Напомним, премьера фильма ужасов «Заклятие 3: По воле дьявола» состоялась 4 июня 2021 года, снял его режиссёр Майкл Чавес. Картина успешно выступила в прокате, при бюджете $40 млн она собрала в США $65,5 млн, а в мировом прокате в целом — $201,9 млн.