Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году (начинается с ноября) сократился на $1,4 трлн по сравнению с прошлым финансовым годом, заявил журналистам 21 октября американский президент Джо Байден.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, это является «самым большим годовым падением в американской истории». В 2022 финансовом году бюджетный дефицит достигал $2,8 трлн. Байден утверждает, что достигнутое его администрацией сокращение якобы указывает на «ответственную работу» действующих властей по «восстановлению экономики» США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября американское министерство финансов объявило, что государственный долг Соединенных Штатов превысил $31 трлн.

16 октября в социальных сетях была опубликована запись, на которой действующий президент США, отвечая на вопросы журналистов во время посещения кафе в городе Портленд, говорит о «чертовски сильной» экономике в США и о том, что инфляция не беспокоит его.

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