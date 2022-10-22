Плесецк, Архангельская область, , 01:53 — REGNUM С космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, выполнен успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Запуск РН «Союз-2.1в» 23 июня 2017 г с космодрома «Плесецк» Sdelanounas.ru

Запуск был осуществлён 21 октября в интересах Минобороны России. Выводимым на орбиту Земли аппаратам присвоены порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562.

Как сообщало ИА REGNUM, на стартовый комплекс космодрома «Восточный», расположенного в Амурской области, установили ракету-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д».

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