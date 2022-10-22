Киев, 22 октября 2022, 01:49 — REGNUM Сигнал воздушной тревоги звучит в нескольких регионах в центре территории б. УССР. Об этом 22 октября сообщили местные власти.
В частности, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
В Винницкой области прогремели взрывы, об этом сообщают новостные порталы, находящиеся под влиянием Киева.
Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало.
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