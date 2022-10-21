Красноярск, 22 октября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. В субботу, 22 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +9… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Графика осени

В 5:15 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 22 на 23 октября ожидается до +7… +10 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 7−12 м/с. Давление — 737 (-1) мм рт. ст.

В воскресенье, 23 октября, в Красноярске до +12… +15 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −1… +2 °C, небольшие осадки.

В понедельник, 24 октября, в Красноярске ожидается до +2… +3 °C днём и до −1… +1 °C ночью. Облачно, днём временами небольшие осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 22 октября на юге Таймырского муниципального района (МР), в Эвенкийском МР и в Хакасии ожидается южный, юго-западный ветер при порывах до 15−20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

23 октября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный западный ветер, при порывах до 18−23 м/с.

22−24 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.